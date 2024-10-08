Мбаппе признан лучшим футболистом «Реала» в сентябре

Нападающий мадридского «Реала» Киллиан Мбаппе был признан лучшим игроком «сливочных» по итогам минувшего сентября.

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В прошедшем месяце 25-летний футболист принял участие в пяти матчах «Королевского клуба» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.

В голосовании за лучшего игрока «Реала» в сентябре французский нападающий опередил вингеров Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса, а также защитников Даниэля Карвахаля и Эдера Милитао.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.