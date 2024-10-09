Бубнов предложил сборной России сыграть двумя составами

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об октябрьском сборе национальной команды России. Российскому футбольному союзу не удалось найти соперника по товарищескому матчу. Ранее появлялась информация, что сбор может быть отменён, но команда всё-таки собралась в Новогорске.

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«В советское время бывали ситуации, когда с сильными соперниками договориться на товарищеские матчи не получалось, а со слабыми играть не хотели. В итоге вызывали более 30 человек, как сейчас в расширенный список, и проводили матч двух составов. Я, кстати, в подобном участвовал, играя за условно второй состав, мы победили условно первый со счётом 3:2. Матчи проходили в «Лужниках» и на «Динамо», народ приходил, было интересно посмотреть», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Завтра, 10 октября, сборная России проведёт открытую тренировку.