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Четыре команды РПЛ вошли в 100 самых дорогих клубов по составу в мире по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) на официальном сайте представил рейтинг клубов по трансферной стоимости состава.

Четыре команды РПЛ вошли в 100 самых дорогих клубов по составу в мире
© РИА Новости

1. «Реал» Мадрид (Испания) — € 1,728 млрд.

2. «Манчестер Сити» (Англия) — € 1,471 млрд.

3. «Челси» (Англия) — € 1,388 млрд.

4. «Арсенал» (Англия) — € 1,225 млрд.

5. «Барселона» (Испания) — € 1,124 млрд.

6. «Ливерпуль» (Англия) — € 1,099 млрд.

7. «ПСЖ» (Франция) — € 1,088 млрд.

8. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — € 989 млн.

9. «Тоттенхэм» (Англия) — € 886 млн.

10. «Байер» (Германия) — € 862 млн.

...

55. «Зенит» (Россия) — € 237 млн.

...

85. «Динамо» Москва (Россия) — € 140 млн.

...

88. «Локомотив» (Россия) — € 135 млн.

...

94. «Спартак» (Россия) — € 127 млн.

Футбол
Локомотив
Динамо
Манчестер Юнайтед
Реал
Зенит
Спартак