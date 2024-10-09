Игнашевич рассказал о сложных отношениях с Акинфеевым

Бывший защитник сборной России и московского ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о сложных взаимоотношениях с вратарем Игорем Акинфеевым.

Игнашевич признался, что никогда не был близок как друг с Акинфеевым. Причина - разница в возрасте, отсутствие общих интересов. Футболисты также слушали совершенно разную музыку.

"Мы совершенно разные. Были пограничные истории на футбольном поле, которые нас не сблизили. Однако конфликта как такового не было. Они были локальными, которые все видели, все знают", - рассказал Игнашевич в подкасте Smol Talk.

При этом на поле во время матча между ними было полное взаимопонимание. За исключением нескольких моментов.

"Например, мы обыгрываем "Зенит" 3:0 в Питере. На 93-й пропускаем гол - 3:1. Идем обниматься после свистка, а он мимо нас, мимо защитников, проходит прямой наводкой в раздевалку, посылает нас на три буквы", - отметил экс-защитник ЦСКА.

Сергей Игнашевич - пятикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА. Он завершил карьеру после домашнего чемпионата мира 2018 года.