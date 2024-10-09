Лионель Месси сыграет за Аргентину в ближайших матчах отбора на ЧМ-2026.

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Команде предстоит в ночь с 10 на 11 октября сыграть с Венесуэлой, а в ночь с 15 на 16 октября – с Боливией. Сейчас Аргентина лидирует в южноамериканском отборочном турнире, набрав 18 очков за 8 игр.