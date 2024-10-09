Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку в Новогорске

Футболисты сборной России в среду проводят тренировку в Новогорске, в занятии принимают участие все 23 игрока, передает корреспондент «Матч ТВ».

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Сбор национальной команды начался 7 октября. Изначально в состав сборной России вошли 28 футболистов, но позднее по медицинским причинам расположение команды покинули Александр Максименко, Андрей Лунев, Константин Тюкавин, Иван Обляков и Руслан Литвинов.

В субботу генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи.

Команда Валерия Карпина проведет открытую для болельщиков тренировку 10 октября. Она пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Сборная России с февраля 2022 года не проводит официальных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА.