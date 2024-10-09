Полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил цены на квартиры в России и Монако. Его слова приводит РИА Новости.

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Головин рассказал, что снимать квартиру в Монако очень дорого.

«Гораздо дороже, чем в Москве. Квартира может быть гораздо хуже, но ты платишь в пять раз больше. А так, жизнь не особо отличается от Москвы. Если пойти куда-то в ресторан, цены плюс-минус такие же. Только цены на жилье выше», — поделился футболист.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». Новое соглашение будет действовать до 2029 года. Российский игрок заявил, что соглашение вселяет в него уверенность, и выразил готовность продолжать отдавать все силы ради команды.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел семь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.