«Люди из Пакистана». Карпин назвал вероятного соперника сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал вероятного соперника национальной команды в октябрьскую международную паузу.
«Матч вроде состоится, но это не точно. С кем? Люди из Пакистана, назовем это так. Есть ли смысл? Если это будут люди из Пакистана, то не вижу смысла в этом матче. Если этот матч будет подтвержден федерациями и ФИФА, то всё нормально. Если не будет, то матча не будет. Если это будет не национальная сборная, то это будет неофициальный матч. В таком случае я смысла не вижу», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.