Смородская считает, что сборной России нужно провести матч с клубом РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила «Матч ТВ», что сборной России было бы неплохо провести товарищеский матч с одним из ведущих клубов РПЛ.

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Сборная проводит сбор в Новогорске. Как ранее сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС), сборная России не будет проводить товарищеский матч с командой Пакистана во время октябрьского сбора.

— Что нужно сборной, когда у нее в это окно нет соперника? Думаю, что играть с клубами. Допустим, с «Динамо», «Спартаком», «Зенитом» или «Локомотивом». В чем проблема‑то? Это было бы рационально в сложившейся ситуации. Что теперь делать? — сказала Смородская «Матч ТВ».

Сборная России 10 октября проведет открытую тренировку для болельщиков. Мероприятие пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. В занятии примут участие юные футболисты из спортивных школ Курской и Белгородской областей.