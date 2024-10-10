«Спартак» не сможет вернуть Тавареша из аренды в зимнее трансферное окно

Московский «Спартак» в зимнее трансферное окно не сможет вернуть арендованного австрийским ЛАСКом защитника Томаша Тавареша, сообщает Metaratings.ru.

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По данным источника, в соглашении между «Спартаком» и ЛАСКом об аренде Тавареша у «красно‑белых» нет опции досрочного возвращения футболиста во время периода дозаявок зимой.

Тавареш был арендован австрийским клубом у москвичей летом 2024 года. За ЛАСК игрок провел два матча, в которых отметился одной голевой передачей.

Действующее соглашение Тавареша со «Спартаком» рассчитано до лета 2026 года.