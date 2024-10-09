Головин высказался о словах Глушенкова о сборной

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал заявление форварда «Зенита» Максима Глушенкова о национальной команде.

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Накануне Глушенков, комментируя товарищеские встречи сборной, заявил, что матчи с командами уровня сборной Вьетнама его не мотивируют. Футболист отметил, что для него гораздо более эффективны тренировки с легионерами, имея в виду футболистов «Зенита» Клаудиньо, Вендела, Барриоса и Кассьерру.

«Я не согласен со словами Глушенкова. Мое мнение о нем не изменилось, но я бы так точно не поступил», — приводит слова Головина Sport24.

Товарищеская встреча сборной России и Вьетнама прошла 5 сентября на стадионе «Ми Динь» в Ханое. Матч завершился в пользу россиян со счетом 3:0. Голами отметились полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев и хавбек ЦСКА Иван Обляков. Преимущество российской команде подарил игрок сборной Вьетнама, отправивший мяч в свои ворота.

Глушенко входит в состав сборной России с 2022 года. В 2024 году он перешел из «Локомотива» в «Зенит», в котором успел сыграть в шести матчах и отметится 7 голами.