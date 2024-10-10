Головин не заметил выгорания у Карпина

Полузащитник сборной России Александр Головин считает, что у главного тренера национальной команды Валерия Карпина нет выгорания.

55-летний специалист с марта 2022 года совмещает работу в сборной России и «Ростове».

«Честно говоря, не заметил никакого выгорания у Валерия Георгиевича. Наверное, если кто-то ссылается, они, может, как-то следят, отслеживают это. Тем более, мы не так уж часто видимся в сборной, все равно это не как в клубе, где каждый день следят за интервью и так далее. Я этого точно не заметил», – сказал Головин в интервью Odds.ru.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранила сборную России от турниров под своей эгидой. После этого команда Карпина проводила только товарищеские матчи. На октябрьском сборе не удалось найти соперника, поэтому он прошел по сокращенной программе.

После 11 туров «Ростов» занимает 9-е место в РПЛ с 12 очками. Карпин заявил, что задача его команды – избежать вылета из премьер-лиги.