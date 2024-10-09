Мостовой рассказал о состоянии после операции

Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал, что после операции по удалению камня из почек чувствует себя нормально, передает «Спорт-Экспресс».

«Чувствую себя нормально. Сделали сегодня обследование, сказали, что последний камень на подходе. Но когда он выйдет — неизвестно. Всего у меня было три камня, остался еще один», — сказал Мостовой.

Также Мостовой отметил, что о выписке из больницы пока не говорят, но он надеется, что его отпустят до 13 октября.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке».