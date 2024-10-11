Молодежная сборная России со счетом 6:0 разгромила Китай

Молодежная сборная России по футболу победила сверстников из Китая в выездном товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в пятницу, 11 октября, на Национальной тренировочной базе в Сянхэ и завершилась с разгромным счетом 6:0 в пользу гостей. В составе россиян дублем отметился Игорь Дмитриев, еще по голу забили Никита Салтыков, Илья Родионов, Александр Чупаев и Кирилл Никишин. Чупаев также мог оформить дубль, но в первом тайме не реализовал пенальти.

14 октября молодежной сборной России предстоит провести еще один матч с Китаем. Встреча также пройдет на базе в Сянхэ.

Российская молодежка, как и все национальные команды и клубы страны, отстранена от международных турниров. Такое решение приняли Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года.