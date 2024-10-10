Футболист сборной Греции был найден в бассейне мертвым

Защитник сборной Греции и «Панатинаикоса» Джордж Болдок умер в возрасте 31 года. Об этом сообщает греческое издание Sport24.

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«Наш клуб потрясен и крайне опечален известием о кончине бывшего игрока Джорджа Болдока. Защитник покинул клуб летом после семи лет на «Брэмолл Лейн» и пользовался огромной популярностью у болельщиков, персонала и товарищей по команде», — говорится в заявлении клуба «Шеффилд Юнайтед», в котором Болдок провел большую часть карьеры.

9 октября футболист был найден мертвым в бассейне около своего дома. Точная причина смерти остается неизвестной.

В сезоне-2024/25 Болдок перешел в греческий «Панатинаикос» и успел провести за клуб три встречи.

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Футболист начал карьеру в английском «Милтон Кинс Донс». В период с 2009 по 2017 год он сыграл 104 игры, в которых забил два гола. В составе «Шеффилд Юнайтед», где Болдок выступал с 2017 по 2024 год, он провел 205 матчей и отличился шесть раз.