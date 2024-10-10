Стала известна позиция «Байера» по будущему Вирца

Леверкузенский «Байер» готов предложить новый контракт атакующему полузащитнику Флориану Вирцу, сообщает немецкое издание Kicker.

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По информации источника, новое соглашение Вирца с «Байером» может быть продлено как минимум до лета 2028 года.

При этом отмечается, что на данный момент нет признаков того, что Вирц рассматривает возможность перехода в «Баварию» или «Реал», которые ранее проявляли серьёзный интерес к полузащитнику.

Флориан Вирц находится в системе «Байера» с января 2020-го. Его контракт действует до лета 2027-го. В этом сезоне он отметился шестью голами и одной передачей в 10 матчах за клуб. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.