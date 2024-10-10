МВД РФ объявило в розыск экс-футболиста сборной Украины

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) объявило в розыск бывшего футболиста сборной Украины Александра Алиева. Ранее спортсмен неоднократно негативно высказывался в адрес России, призывал украинцев к преступлениям против россиян и говорил много других провокационных вещей.

«Александр Александрович Алиев, 03.02.1985. Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска, без упоминания конкретной статьи.

Ранее СК РФ обвинял Алиева в призывах к террористической деятельности по отношению к России. В частности, он размещал в соцсетях ролик, где призывал устроить хаос в Курской области для мирных жителей.

Напомним, Алиев выступал за «Локомотив» с 2010 по 2011 год. В марте 2011-го Александр вернулся в киевское «Динамо». В 2015 году полузащитник стал футболистом махачкалинского «Анжи», через год украинец клуб покинул. В составе «Динамо» Киев Александр Алиев дважды становился чемпионом Украины, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.