Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) объявило в розыск бывшего футболиста сборной Украины Александра Алиева. Ранее спортсмен неоднократно негативно высказывался в адрес России, призывал украинцев к преступлениям против россиян и говорил много других провокационных вещей. Чемпионат.com

«Александр Александрович Алиев, 03.02.1985. Разыскивается по статье УК», — приводит РИА Новости данные из базы ведомства. RT на русском

Ранее сообщалось, что Алиев опубликовал видеоролик с призывами к ВСУ расправляться над жителями Курской области. Спортсмен подозревается в совершении преступления по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Lenta.ru