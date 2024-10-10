«Зенита» Семак: возможно, сборники сыграют какое-то время в матче с «Войводиной»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем товарищеском матче с сербской «Войводиной». Встреча состоится в субботу, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

© Чемпионат.com