Кордоба признан лучшим игроком «Краснодара» в сентябре

Нападающий Джон Кордоба признан лучшим футболистом «Краснодара» по итогам сентября, сообщает пресс‑служба «быков».

© Матч ТВ

Колумбиец набрал 32,74% голосов болельщиков. Вторым стал полузащитник Эдуард Сперцян (23,45), третьим — вратарь Станислав Агкацев (14,98).

В сентябре 31‑летний Кордоба провел пять матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

«Краснодар» с 27 очками занимает первое место в турнирной таблице МИР РПЛ. В ближайшем матче команда 19 октября сыграет на выезде с московским «Спартаком».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.