Главный тренер «Оренбурга» Слишкович назвал главную задачу клуба на сезон

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович заявил «Матч ТВ», что главной задачей клуба является сохранение прописки в МИР Российской премьер‑лиге (РПЛ).

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В четверг босниец был представлен в качестве главного тренера «Оренбурга» и провел первую тренировку с командой.

— Будут небольшие изменения в игре. Есть задача команды, но это маленькие вещи, которые если и должны менять игру, то немного. Но да, игроки в данном клубе заряжены на атаку. Моя работа в том, чтобы не испортить это.

— Задача команды — остаться в РПЛ?

— Знаете, легче поменять тренера, чем 13 игроков. Прошла треть чемпионата, это не два‑три тура. Но наша задача — остаться в РПЛ, конечно, — сказал Слишкович «Матч ТВ».

«Оренбург» занимает 15‑е место в турнирной таблице РПЛ после 11 туров, набрав семь очков.