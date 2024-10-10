Сперцян из‑за травмы не отправился на выездной матч сборной Армении в Лиге наций

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении по футболу Эдуард Сперцян из‑за травмы не отправился с национальной командой на выездной матч против сборной Фарерских островов, сообщил «Матч ТВ» источник.

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В среду на сайте УЕФА появилась заявка на матч 3‑го тура Лиги наций с Фарерскими островами, Сперцян отсутствует в списке. Однако 24‑летиний полузащитник надеется принять участие в матче следующего тура против Северной Македонии, который пройдет 13 октября в Ереване.

— У Сперцяна действительно есть проблемы со здоровьем. Его оставили в Армении, чтобы он планомерно готовился к матчу против Северной Македонии. Травма легкая, футболист может успеть восстановиться к игре 13 октября, — сказал «Матч ТВ» источник.

Матч Фарерские острова — Армения пройдет 10 октября и начнется в 21:45 (мск).

Сперцян в нынешнем сезоне МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) принял участие в 11 матчах, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. «Краснодар» в следующем туре сыграет в гостях с московским «Спартаком» 19 октября.