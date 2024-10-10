В сборной Сирии подтвердили товарищеский матч против России в ноябре

Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири подтвердил проведение товарищеского матча против сборной России в ноябрьское окно ФИФА.

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«Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Сирии и России. Сегодня мы можем официально объявить, что игра пройдёт 19 ноября в России. Единственное, осталось выбрать стадион для проведения этой игры — выбираем между Москвой, Санкт-Петербургом и Волгоградом. В ближайшее время мы с российской стороной договоримся о точном месте матча», — приводит слова Амира Sport24.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.