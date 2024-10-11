Тренер российского клуба сравнил своих футболистов с гастарбайтерами

Главный тренер новотроицкой «Носты», которая выступает во Второй лиге Б, Максим Герасин после поражения от казанского «Сокола» со счетом 0:2 сравнил своих футболистов с гастарбайтерами. Слова Герасина передает группа «Носты» в «ВК».

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«Практически все руководство клуба жили здесь, кто-то долгое время здесь работает. Мы лишний раз на улицу стесняемся выйти. переживаем эту ситуацию. А футболисты как гастарбайтеры. Уехали, приехали, никакой ответственности», — сказал Герасин.

Носта идет в турнирной таблице четвертой группы Второй лиги Б 10 место, имея в активе 24 очка. На первом месте располагается кировское «Динамо», имея в активе 51 балл. На втором месте идет пермский «Амкар», набрав 49 баллов. Третью строчку занимает казанский «Сокол», набрав 42 очка.

В следующем туре «Носта» сыграет с «Уральцем». Встреча состоится 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.