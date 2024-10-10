«Ювентус» может арендовать Шкриньяра у ПСЖ

«Ювентус» заинтересован в аренде Шкриньяра. Защитник недоволен игровым временем в «ПСЖ»
«Ювентус» может арендовать Милана Шкриньяра у «ПСЖ».
29-летний защитник подтвердил, что недоволен своим игровым временем в «ПСЖ», и есть конкретные шансы на его уход уже в январе.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ювентус» заинтересован в сделке только в том случае, если «ПСЖ» согласится на аренду. Другие клубы также рассматривают трансфер футболиста.
В текущем сезоне Лиги 1 Шкриньяр провел два матча.
«Ювентус» заинтересован в аренде Шкриньяра. Защитник недоволен игровым временем в «ПСЖ»
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