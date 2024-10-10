Футболист-чемпион рассказал о борьбе с депрессией

Нападающий сборной Испании и итальянского «Милана» Альваро Мората рассказал о борьбе с депрессией. Его слова приводит Marca.

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«Мне было очень плохо. Я думал, что не смогу снова надеть бутсы и выйти на поле», — заявил футболист.

Он вспомнил, что не мог зашнуровать кроссовки, тренироваться и планировал завершить карьеру.

Мората — двукратный чемпион Европы среди молодежных команд (2011, 2013). Также на его счету победа на чемпионате Европы 2024 года.

Ранее бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Иньеста рассказал о депрессии. Футболист признался, что пережил болезнь в 2009 году.