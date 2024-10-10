«Спартак» хочет избавиться от одного из легионеров

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«Спартак» может расторгнуть контракт с португальцем Таварешем

Московский «Спартак» может расторгнуть контракт с защитником команды португальцем Томашем Таварешем после того, как закончится срок действия его аренды в австрийском ЛАСКе. Газета.Ru

По информации источника, тренерский штаб москвичей следит за игроком и разочарован тем, как он набирает форму после тяжелой травмы. В итоге, совместно с руководством клуба было принято решение, что португалец не сможет своей игрой усилить состав «Спартака». Свободная пресса

Действующее соглашение Тавареша со «Спартаком» рассчитано до лета 2026 года. Матч ТВ

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© РИА Новости
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