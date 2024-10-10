Бубнов оценил итог московского дерби «Динамо» — ЦСКА

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Динамо» и ЦСКА. Игра состоялась 6 октября. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1. За армейцев забили Аббосбек Файзуллаев и Тамерлан Мусаев. В составе «Динамо» отличился Хорхе Карраскаль.

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