«Локомотиву» закрыли пять секторов трибуны домашнего стадиона на один матч КР условно

«Локомотиву» закрыли пять секторов южной трибуны домашнего стадиона на один матч Кубка России условно за скандирование ненормативной лексики болельщиками, заявил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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Встреча пятого тура группы B группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу между «Локомотив» и «Оренбургом» прошла 1 октября на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счетом 2:1.