«Локомотиву» закрыли пять секторов трибуны домашнего стадиона на один матч КР условно

«Локомотиву» закрыли пять секторов трибуны домашнего стадиона на один матч Кубка России условно
«Локомотиву» закрыли пять секторов южной трибуны домашнего стадиона на один матч Кубка России условно за скандирование ненормативной лексики болельщиками, заявил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Встреча пятого тура группы B группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу между «Локомотив» и «Оренбургом» прошла 1 октября на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счетом 2:1.
— Система оповещения стадиона «Локомотива» была использована для поддержки принимающего клуба в кубковом матче против «Оренбург». Штраф — 30 тысяч рублей. Болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику на 11‑й, 55‑й, с 56‑й по 58‑ю минуты. Также были использованы оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба «Спартак» с 65‑й по 66‑ю минуту. Наказание следующее — за скандирование ненормативной лексики запретить «Локомотиву» допуск зрителей в нижние секторы 1,2,3,4,5 южной трибуны «РЖД Арены» на ближайший домашний матч Кубка России условно и оштрафовать на 100 тысяч рублей. Установить испытательный срок до конца сезона, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».