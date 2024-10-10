Суд оправдал Гудмундссона в деле о домогательствах

Суд оправдал Гудмундссона в деле о сексуальном насилии. Игроку «Фиорентины» грозило до 16 лет тюрьмы
Суд оправдал Альберта Гудмундссона в деле о домогательствах.
В мае прокуратура Исландии возобновила рассмотрение дела, начавшегося прошлым летом, в отношении футболиста. Гудмундссону грозило до 16 лет тюрьмы в связи с обвинениями в сексуальном насилии.
Как сообщает Джанлука ди Марцио, сегодня футболист «Фиорентины» был оправдан судом первой инстанции в Рейкьявике.
Решение суда признало Альберта Гудмундссона невиновным по делу о сексуальных домогательствах. Заседание проходило за закрытыми дверями для защиты конфиденциальности предполагаемой жертвы.
В течение месяца девушка может подать апелляцию.
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