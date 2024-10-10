Игрок «Динамо» Мх извинился за неприличный жест в адрес болельщиков

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что полузащитник махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союзА принёс извинения за показанный средний палец в адрес болельщиков воронежского «Факела».

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«Рассмотрели поведение футболиста „Динамо“ Абакара Гаджиева, который показал средний палец трибуне. Он принял участие в заседании, до заседания принес извинения. Рассматривали это дело с точки зрения оскорбительного жеста. Штраф — 250 тыс рублей», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости».

Махачкалинское «Динамо» в воскресенье на выезде сыграло вничью с «Факелом» (1:1) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. На 66-й минуте игры Гаджиев, уходя на замену, показал средний палец фанатам.