Игорь Дивеев назвал лиги, в которых хотел бы сыграть

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал о желании попробовать свои силы в Европе.

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«Есть ли у меня мечта уехать в Европу? Конечно, как и у любого футболиста. Мне хочется поиграть в любом другом чемпионате, если брать топ‑5 лиг. Для меня идеальный Италия, Франция, Англия. Не знаю, были ли когда-то предложения, это к моему агенту вопросы», — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 7,5 млн.

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в 14 матчах, в которых забил пять голов.