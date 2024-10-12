Андрей Аршавин поделился ожиданиями от товарищеского матча «Зенита» с «Войводиной»

Экс-нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что ждёт много голов в товарищеской игре сине‑бело‑голубых с сербской «Войводиной». Матч состоится сегодня, 12 октября в 19:00 мск.

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«Думаю, будет много голов. Соперник полегче, чем «Црвена Звезда». «Зениту» эта игра пойдёт на пользу. Это будет дополнительная игровая практика. Тем более, не так много игроков уехали в сборные», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 11 сыгранных матчей «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав в свой актив 26 очков. «Войводина» после аналогичного количества игр в сербской Суперлиге занимает восьмое место, заработав 15 очков.