Черчесов прокомментировал разгромное поражение сборной Казахстана в матче с Австрией

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал поражение в матче 3-го тура Лиги наций с национальной командой Австрии (0:4).

© Чемпионат.com

«Когда счет 0:4, говорить особо не о чем. Мы допустили много ошибок. Мы не реализовали свои голевые моменты, и на этом уровне такое наказывается. Интенсивность игры была очень высокой. Австрия, как всегда, сыграла очень хорошо и находится в отличной форме.

Это не большое поражение, но мы должны извлечь из него правильные уроки. Несмотря на разгром, я увидел прогресс по сравнению с игрой в Словении. Мы учимся, это футбол», — приводит слова Черчесова Sports.kz.

Напомним, в трёх матчах под руководством Черчесова сборная Казахстана не одержала ни одной победы. Ранее команда в Лиге наций проиграла Словении (0:3) и сыграла вничью с Норвегией (0:0) В следующем матче сборная Казахстана встретится со Словенией.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире