Футболист Головин задолжал 50 тыс. рублей по штрафам ГИБДД

Полузащитник сборной России по футболу и ФК «Монако» Александр Головин не оплачивает автомобильные штрафы с декабря прошлого года и уже накопилось 41 взыскание. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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По информации канала, на Mercedes-Benz G63 AMG спортсмена числятся штрафы на общую сумму 50 тысяч рублей. Большинство из них - за неправильную парковку.

При этом на днях футболист заявил, что после завершения карьеры во Франции «100% вернется жить в Россию».

Напомним, что взрослую футбольную карьеру Александр Головин начал в московском ЦСКА, отыграв в клубе с 2014 по 2018 гг. С 2015 года – член сборной России по футболу. В 2018 году Головин перешел в «Монако». Изначально контракт с клубом заканчивался в 2023 году, однако был продлен до 2029 года. На счету российского футболиста свыше 200 матчей в составе клуба, 31 гол и 39 результативных передач.