Челебадзе: у Украины не было шансов с Грузией, но футбольная фортуна была на их стороне

Бывший игрок сборной СССР Реваз Челебадзе высказался по поводу матча сборных Украины и Грузии в рамках 3-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА.

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«Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину. Хоть мы больше катали мяч, но была ровная игра. У украинцев не было шансов, но футбольная фортуна была на их стороне. Но что поделаешь? Это сборная Украины, она всегда может показать свой уровень. Уже постараемся взять реванш у нас дома в ноябре», — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч завершился со счётом 1:0 в пользу Украины. Команды играли на нейтральном стадионе «Энеа» в Познани (Польша). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юлианом Вайнбергером (Австрия).