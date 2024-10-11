Азиатская сборная договорилась о матче с Россией

Начальник сборной Сирии по футболу Муафак Фатхаллах ответил на вопрос, состоится ли в ноябре товарищеский матч против сборной России, заявив, что стороны достигли устной договоренности, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы достигли устной договоренности с РФС о проведении матча в Волгограде в ноябре. Но окончательное подписание обеими сторонами еще не состоялось», — сказал Фатхаллах.

Сейчас сборная России проводит сбор в Новогорске. Национальная команда должна была сыграть с Пакистаном, но матч сорвался из-за того, что пакистанские футболисты не смогли приехать на игру, несмотря на достигнутую договоренность. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал заявил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны.

Ранее стало известно, что РФС предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды.