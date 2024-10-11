Футболист «Зенита» рассказал о своей зарплате

Нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков на YouTube-канале »СБГ Шоу».

«Сильно лучше у меня стало лучше в финансовом плане в «Зените»? Ну, лучше стало, конечно улыбается, чем в «Локомотиве». Сильно или просто лучше? Лучше просто», — сказал Глушенков.

Глушенков перешел в «Зенит» из московского «Локомотива» летом 2024 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Глушенков забил семь мячей в семи матчах.

Глушенков получил травму в матче пятого тура группового этапа Кубка России с тольяттинским «Акроном» (5:1). Он травмировался на 73-й минуте и покинул поле. Примечательно, что из-за этого восемь минут «Зенит» играл в меньшинстве, замен у сине-бело-голубых не осталось. В составе «Акрона» красную карточку на 81-й минуте получил защитник Вячеслав Бардыбахин, и тогда составы уравнялись.

Он уже пропустил часть игр команды из-за травмы руки, которую получил в матче пятого тура чемпионата России с подмосковными «Химками».