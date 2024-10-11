Глушенков назвал главную российскую звезду РПЛ

Нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал, кого считает настоящей звездой Российской Премьер-Лиги.

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— Ты считаешь себя главной звездой русской в РПЛ?

— Да нет. С чего? Потому что голы забиваю?

— Да? Кто круче-то сейчас?

— Лёша Батраков. Он, кстати, красавец. Мы в «Локомотиве» тренировались со сборов с ним. И потом он четыре тура последних в конце сезона играл уже в составе. Очень талантливый пацан. Прямо красавчик, — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Напомним, по итогам прошлого месяца у полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова на счету три матча, четыре гола и одна результативная передача.