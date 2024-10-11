Алаев рассказал о повестке октябрьского заседания комитета УЕФА

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев посетит заседание комитета по безопасности и стадионам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на котором обсудят новые требования к инфраструктуре арен. Об этом Алаев рассказал ТАСС.

Алаев является заместителем председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности. 7 октября он рассказал ТАСС, что пропустит заседание по личным причинам.

"Все-таки удалось найти окно в графике, поэтому поеду на заседание комитета по стадионам и безопасности УЕФА, которое состоится 22 октября. Отмечу несколько важных вопросов в повестке. Прежде всего речь о новых требованиях регламентов УЕФА к инфраструктуре стадионов и безопасности", - сказал Алаев.

В апреле прошло первое заседание комитета УЕФА по стадионам и безопасности, президент Российской премьер-лиги также пропустил его по личным причинам.