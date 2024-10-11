Канчельскис считает, что Дзюба мог бы играть в «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о перспективах нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

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«Некоторые российские топ-клубы он и сейчас точно не ослабит. Артем не помешал бы тому же «Динамо» в подмогу Тюкавину, а то там забивать некому, когда у Константина не идет», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Дзюба в сентябре 2024 года пополнил состав «Акрона» на правах свободного агента. Форвард подписал контракт до конца сезона. За тольяттинский клуб 36-летний нападающий сыграл в 5 матчах, на его счету 1 гол и 3 результативные передачи.

Дзюба — воспитанник «Спартака». Помимо выступлений за красно-белый клуб, Артем защищал цвета «Зенита», «Ростова», «Локомотива», «Томи», тульского «Арсенала» и турецкого «Адана Демирспор».

За сборную России Дзюба провел 55 матчей и забил 30 голов.