Слишкович мечтает вернуться в московский «Спартак»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович заявил «Матч ТВ», что мечтает вернуться в московский «Спартак» и стать чемпионом России.

Слишкович работал в «Спартаке» ассистентом главного тренера с июня 2022 по апрель 2024, затем стал исполняющим обязанности главного тренера «красно‑белых» до июня 2024 года.

— Мечтаете когда‑то вернуться в «Спартак» и стать чемпионом?

— Если получится, то да. Кто может сказать «нет» «Спартаку»? Если будет возможность через 10 лет, и клуб будет хотеть менять видеть, то почему нет?

— Кого бы из «Спартака» хотели бы видеть в «Оренбурге»?

— Вопрос риторический. Там классные игроки, но у меня сейчас есть такие же. Ни одного игрока «Оренбурга» не променял бы сейчас, — сказал Слишкович «Матч ТВ».