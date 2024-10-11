Валерий Карпин отреагировал на вопрос о базовом клубе сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о базовом клубе национальной команды, отметив, что вызов получают игроки, которые демонстрируют высокий уровень в текущий момент.

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«В том сезоне говорили, что базовый клуб «Спартак», потому что семь‑восемь человек призывалось из этой команды. А в этом сезоне из «Локомотива» семь‑восемь вызывается. Всё меняется. Нет ничего постоянного в сборной и не может быть. Вызываются игроки, которые на данный момент, как мы считаем, выглядят лучше. Сегодня «Локомотив» выглядит лучше и его игроки, а завтра это может измениться. Хорошо ли, что они из «Локомотива»? Хорошо! Хорошо ли, что были [Иван] Обляков и [Фёдор] Чалов, которые друг друга понимают с полуслова? Хорошо! Значит ли, что они всегда будут играть вместе? Нет», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В четверг сборная России провела открытую тренировку на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Также футболисты национальной команды провели мастер‑класс для детей из Курской и Белгородской областей.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.