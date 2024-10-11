Все молодые вратари могут уехать из России, заявил голкипер «Динамо»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев заявил, что все молодые голкиперы из России могут повторить путь Матвея Сафонова, который летом 2024 года перешел из «Краснодара» во французский гранд мирового футбола — «ПСЖ». Слова 32-летнего футболиста приводит Legalbet.

«В целом все российские вратари могут пройти по пути Сафонова. В том плане, что в их силах поехать за границу и показывать там свои лучшие качества. Все молодые ребята, которые играют в Российской премьер-лиге (РПЛ), — это хорошие, обученные вратари с потенциалом», — сказал Лунев.

Голкипер «Динамо» подчеркнул, что вопрос перехода в европейский клуб будет зависеть от финансового предложения команды и желания самих вратарей.

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов предположил, что голкипер московского «Спартака» — 26-летний Александр Максименко — способен перейти в клуб из европейского топ-чемпионата вслед за Сафоновым.

Соглашение Сафонова с «ПСЖ» действует до 2029 года. Французский клуб отдал за переход российского вратаря €20 млн.