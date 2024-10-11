Голкипер «Спартака» оценил перспективы Максименко играть в Европе

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов высказался о перспективах вратаря красно-белых Александра Максименко перейти в европейский чемпионат.

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«Если Виталий Витальевич Кафанов сказал, что следующим российским вратарём, кто может переехать в Европу, может стать Саша Максименко, то я могу только с ним согласиться. Не могу сказать, есть ли у Максименко амбиции играть в Европе, потому что это только он сам знает, но такие перспективы у него точно есть», — приводит слова Селихова Legalbet.

Максименко в нынешнем сезоне провёл 11 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых пропустил девять мячей и шесть раз сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 3 млн.