Президент Примеры заявил, что национальные лиги подадут в суд на ФИФА из-за календаря

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что национальные чемпионаты готовят иск для суда Европейского союза, направленный против ФИФА из-за её односторонних решений по увеличению количество матчей.

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«В понедельник у нас будет совместная конференция с FIFPro (всемирная организация, объединяющая представителей профессиональных футболистов. — Прим. «Чемпионата»), Ла Лигой и английской Премьер-лигой. Мы намерены осудить ФИФА в органах Европейского Союза за её односторонние решения. Теперь мы должны проглотить клубный чемпионат мира, потому что так решила ФИФА. Но ни одна национальная лига не согласна с этим. FIFPro хороша тем, что она осознала тот ущерб, который наносит увеличение количества матчей тем 300 футболистам, играющим во всех матчах и десяткам тысяч футболистов, не играющих в них. Нельзя организовать мировой футбол только для 300 футболистов и 20 клубов. Национальные чемпионаты страдают из-за нового формата Лиги чемпионов. В FIFPro осознали, что это важно, а также поняли необходимость в защите нашей отрасли на глобальном уровне», — приводит слова Тебаса Marca.

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