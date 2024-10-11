Колосков предложил продавать водку на стадионах

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что положительно относится к продаже пива на стадионах.

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«Лично я к продаже пива на стадионах отношусь положительно — три года уже об этом говорю. Я бы и водку разрешил продавать. Ничего плохого в этом не вижу. Не знаю, что будет с поведением у болельщиков — за них не гарантирую. Поэтому все зависит от культуры людей, которые будут посещать матчи», — приводит слова Колоскова Sport24.

Сегодня нападающий «Зенита» Максим Глушенков в интервью в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ» заявил, что может позволить себе выпить пива после матчей.

На данный момент на стадионах действует запрет на продажу пива на стадионах.

После 11-ти туров РПЛ лидируют два клуба: «Краснодар» и «Локомотив», команды набрали по 27 очков. На 1 очко от них отстает действующий чемпион «Зенит» (26 очков).