Стало известно, что Месси продолжает получать зарплату от «Барселоны»
Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает получать выплаты от каталонского клуба.
Как сообщает Mundo Deportivo, помимо Месси, «Барселона» всё ещё платит Жорди Альбе и Серхио Бускетсу. Отмечается, что руководство «блауграны» закроет все долги перед игроками к концу текущего сезона.
На данный момент 37-летний Лионель Месси выступает за «Интер Майами». Действующий контракт аргентинского игрока с американским клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне на счету футболиста 18 матчей, в которых он забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач.
Ранее Лионель также выступал за «ПСЖ». В составе сборной Аргентины нападающий стал чемпионом мира в 2022 году, а также выиграл два титула Кубка Америки в двух последних розыгрышах.