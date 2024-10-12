Глушенков назвал свою реальную цену

Нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос о своей стоимости на авторитетном интернет-портале Transfermarkt. Там 25-летний форвард оценивается в € 16 млн. На этот вопрос футболист ответил в рамках интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

«Не знаю. Оценили в 16 млн — пусть будет 16. Это если по-футбольному, а так — бесценен», — заявил Глушенков.

Глушенков перебрался летом в «Зенит» из столичного «Локомотива» и отметился девятью забитыми мячами и одной голевой передачей в десяти проведенных встречах за чемпионов страны шести последних лет во всех турнирах.

Нападающий только восстановился от перелома руки, полученного в матче чемпионата страны против «Химок» (1:1), успел выйти на замену в игре РПЛ, а затем травмировался в кубковой встрече с тольяттинским «Акроном» (5:1), в которой тоже появился на замену по ходу матча. Вероятнее всего, футболист получил повреждение задней поверхности бедра.