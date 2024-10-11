Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель может возглавить сборную Англии, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в социальной сети X.

Экс‑тренер «Баварии» и «ПСЖ» ведет переговоры с Футбольной ассоциацией Англии. Переговоры уже находятся на продвинутой стадии, соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.

Исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии является Ли Карсли, который работает с командой после ЕВРО‑2024 после ухода Гарета Саутгейта.

Последним клубом в карьере Тухеля была «Бавария». Немец тренировал мюнхенцев с 2023 года по 2024‑й. В «Челси» немец работал с 2021 года по 2022‑й и привел лондонцев к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.